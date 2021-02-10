В Невьянске начальник колонии обвиняется во взятке за поблажки заключенным

По версии следователей, начальник исправительной колонии № 46 получал взятки от заключенных в крупном размере. В ответ он обеспечивал им покровительство и закрывал глаза на инциденты, которые по долгу службы должен был отметить. Деньги он получал через посредника. Случаи были выявлены в ходе проверки, которую провели сотрудники ФСИН и региональной ФСБ.