TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле арендатор парковки у «КИТа» задолжал мэрии более полумиллиона рублей

10 февраля 2021, 09:21
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле суд обязал выплатить долг и пени арендатора парковки у ТЦ «КИТ» на ГГМ в пользу администрации города. Сумма составляет более полумиллиона рублей.

ООО «Прогресс Ростов» является арендатором земельного участка у ТЦ «КИТ», который предназначен для бесплатной парковки служебного и личного транспорта.

В связи с несвоевременной оплатой у организации образовалась задолженность перед собственником участка администрацией Нижнего Тагила в размере 454 тысяч рублей.

Фото: Яндекс.Карты

Мэрия обратилась в суд и потребовала взыскать задолженность и пени за просроченную оплату. Арбитражный суд Свердловской области обязал выплатить ООО «Прогресс Ростов» в пользу мэрии 454 тысячи рублей основного долга и 69,5 тысячи рублей пени.

Отмечается, что ответчик пытался оспорить назначенные пени, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы в виде пандемии COVID-19, однако суд отклонил данные требования. Материалы судебных документов опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Напомним, 24 декабря 2020 года стало известно о привлечении ФССП к сносу незаконных строений у дома-маяка в Нижнем Тагиле. Муниципалитет обратится к приставам для составления исполнительного листа к владельцу дома для исполнения решения суда. Хозяину предписали демонтировать каменные плитку, парапет и лестницу, цепь с причальными столбами и забор с воротами.

В Нижнем Тагиле мэрия привлечет приставов для сноса незаконных строений у дома-маяка
Узнать подробнее

Материалы по теме
Владельца тагильского маяка обязали демонтировать незаконные конструкции
#Суд#Черноисточинское шоссе#Ггм#Администрация Нижнего Тагила#Долг#Администрация#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14