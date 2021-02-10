В Свердловской области увеличилась цена квадратного метра жилья в сельской местности

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.
Показатель используется для расчета размера социальной выплаты на строительство или приобретение жилья. На 2021 год министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области установило сумму в размере 31 тысячи рублей. По сравнению с 2019 годом, она выросла на 200 рублей.
Напомним, в начале 2020 года в России заработала программа «Комплексное развитие сельских территорий». По ней жители, которые постоянно проживают в сельской местности, могут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Также претендовать на выплату могут люди, переехавшие туда на работу. Для получения выплаты необходимо работать в социальной сфере или агропромышленном комплексе и иметь не менее 30% денежных средств на приобретение будущего жилья.