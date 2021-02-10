В Свердловской области увеличилась цена квадратного метра жилья в сельской местности

Напомним, в начале 2020 года в России заработала программа «Комплексное развитие сельских территорий». По ней жители, которые постоянно проживают в сельской местности, могут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Также претендовать на выплату могут люди, переехавшие туда на работу. Для получения выплаты необходимо работать в социальной сфере или агропромышленном комплексе и иметь не менее 30% денежных средств на приобретение будущего жилья.