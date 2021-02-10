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В Свердловской области увеличилась цена квадратного метра жилья в сельской местности

10 февраля 2021, 09:48
Фото: 1mediainvest.ru
В 2021 году увеличилась стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности, она установлена в размере 31 тысячи рублей.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Показатель используется для расчета размера социальной выплаты на строительство или приобретение жилья. На 2021 год министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области установило сумму в размере 31 тысячи рублей. По сравнению с 2019 годом, она выросла на 200 рублей.

Напомним, в начале 2020 года в России заработала программа «Комплексное развитие сельских территорий». По ней жители, которые постоянно проживают в сельской местности, могут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Также претендовать на выплату могут люди, переехавшие туда на работу. Для получения выплаты необходимо работать в социальной сфере или агропромышленном комплексе и иметь не менее 30% денежных средств на приобретение будущего жилья.

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#Стоимость#Село#Свердловская область#Жилье#Общество
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