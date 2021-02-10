Загрузка в 3 секунды: связисты обновили сеть в 140 уральских населенных пунктах

Мобильная связь в сельской местности зачастую становится практически единственным вариантом выхода в интернет. Сеть МегаФона уже сейчас можно использовать как альтернативу стационарному доступу, так как средние 4G-скорости составляют 28,5 Мбит/сек. В прошлом году мы усилили мобильный интернет в 140 населенных пунктах Свердловской области, чтобы каждый мог получить госуслуги онлайн, работать и учиться дистанционно, общаться с помощью видезвонков и смотреть фильмы в HD-качестве,отмечает директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.