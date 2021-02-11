ЕР внесла на рассмотрение законопроект о защите доходов граждан от списания за долги

Секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак отметил, что после вступления документа в законную силу ни один житель России не останется без средств к существованию независимо от суммы задолженности, сообщает издание nashgorod.ru.
Предложенная инициатива разрабатывалась “Единой Россией” в рамках партийной стратегии, направленной на защиту граждан, в первую очередь входящих в категорию социально уязвимых. После вступления закона в силу, что может произойти уже 1 сентября текущего года, кредиторы потеряют право списывать со счетов должников средства в полном объеме в счет задолженности. По закону на счету гражданина должна будет оставаться несгораемая сумма, которая не может быть ниже прожиточного минимума.
Андрей Турчак подчеркнул, что законопроект разрабатывался для защиты доходов инвалидов и пенсионеров, которые наиболее уязвимы. Также он коснется других социально уязвимых категорий граждан и будет защищать интересы самозанятых, индивидуальных предпринимателей - на данный момент с их счетов кредиторы могут списывать задолженность в полном объеме.
После вступления закона в силу россияне получат право указывать один счет в кредитно-финансовом учреждении, с которого кредиторы не смогут списывать МРОТ. При этом если должник об этом праве не знает, его должны уведомить в обязательном порядке.
“Предложенный документ предполагает, что гражданин сможет защитить один счет в одном банке от полного списания в счет долга. Сумма на нем не может быть ниже МРОТ после взимания задолженности. При этом если на иждивении у гражданина есть члены семьи, требующие ухода, сумма может быть больше”, - сказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, один из авторов законопроекта Андрей Исаев.
По сообщению на сайте ER.ru, проект разрабатывался совместно с профильными ведомствами. На данный момент закон допускает списание кредиторами половины гарантированного дохода пенсионеров и инвалидов. По факту после этого на счету остается сумма ниже прожиточного минимума, и граждане остаются без средств к существованию. После вступления в силу законопроекта ЕР у должников на счету будет оставаться сумма, равная МРОТ после всех взысканий.