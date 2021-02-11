ЕР внесла на рассмотрение законопроект о защите доходов граждан от списания за долги

“Предложенный документ предполагает, что гражданин сможет защитить один счет в одном банке от полного списания в счет долга. Сумма на нем не может быть ниже МРОТ после взимания задолженности. При этом если на иждивении у гражданина есть члены семьи, требующие ухода, сумма может быть больше”, - сказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, один из авторов законопроекта Андрей Исаев.