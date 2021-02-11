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Коммерсант: глава Пенсионного фонда РФ Максим Топилин уходит в отставку

11 февраля 2021, 17:20
Фото: 1mediainvest.ru
Глава Пенсионного фонда РФ Максим Топилин в ближайшее время покинет свой пост.

Он объявил об этом накануне вечером, однако имя приемника не озвучил, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве.

Предполагается, что отставка Максима Топилина связана с грядущем объединением социальных внебюджетных фондов.

Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой,рассказал инсайдер.

Напомним, сегодня стало известно, что в Свердловской области директор Центра развития туризма Эльмира Туканова покидает свой пост. По информации источника, она направится на новую должность в Башкирию.

СМИ: директор Центра развития туризма Среднего Урала Эльмира Туканова уходит с поста
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#Россия#Пенсионный фонд#Максим Топилин#Отставка#Политика
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