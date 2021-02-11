На Урале экстремал на снегоходе привез в больницу лыжницу с обмороженными пальцами

Мужчина возглавлял отправившуюся на плато Маньпупунер группу туристов. По пути они встретили лыжников, которые укрылись от ветра и холода в модулях. Оказалось, что одна из женщин обморозила пальцы, а вертолет вызвать не удалось, сообщает Е1.