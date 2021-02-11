Появилась видеозапись убийства у бара «Американа» в Екатеринбурге

Обвиняемый Мордяшов вместе с другом Матвеевым вышел из бара и ожидал такси. На суде товарищи пояснили, что к ним пристали двое мужчин и обвинили их в краже вещей из торгового цента, а затем предложили «крышу». Подсудимый сообщил, что нападавшие вели себя агрессивно и начали драку, из-за этого он достал нож и просто махал им, чтобы припугнуть. Мордяшов добавил, что у него не было цели убивать своего оппонента. Адвокат обвиняемого настаивает на том, что его подзащитный оборонялся и требует переквалифицировать статью, пишет E1.