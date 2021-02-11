«Рабочий момент»: тагильская хореограф рассказала о победившем на конкурсе фото

Она пояснила, что фотография была сделана в 2018 году. Автор снимка Наталья Мирошина — подруга хореографа. Девочкам, которые занимались, было по четыре-пять лет. Юлия пригласила Наталью для фотосессии в студии, чтобы сделать красивые и позитивные фото.