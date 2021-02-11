«Рабочий момент»: тагильская хореограф рассказала о победившем на конкурсе фото

Тагильский фотограф Наталья Мирошина засняла, как юные балерины занимаются в студии хореографии «Харизма». Руководитель студии Юлия Павлова, которая на черно-белом фото под названием «Строгость» занимается с девочками, рассказала редакции TagilCity.ru об истории этого снимка.
Она пояснила, что фотография была сделана в 2018 году. Автор снимка Наталья Мирошина — подруга хореографа. Девочкам, которые занимались, было по четыре-пять лет. Юлия пригласила Наталью для фотосессии в студии, чтобы сделать красивые и позитивные фото.
Это был рабочий момент, не постановочное фото. Я попросила девочек втянуть животы. Кто-то из них втянул, а кто-то нет, и камера зафиксировала это мгновение,пояснила Юлия.
Фотоконкурс «Зеркало искусств» является частью Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета. В жюри конкурса была писательница, литературовед и литературный критик Майя Кучерская.
Весь ужас занятий балетом здесь очевиден. Девочки на пределе младенческих сил. И тетка-наставница, отставная балерина, отвратительно-великолепна,прокомментировала Кучерская снимок.
Юлия Павлова считает этот комментарий «шикарным».
Замечательно, что эта фотография вызывает такие эмоции у людей. Кучерская выразилась очень художественно, мне понравился комментарий,рассказала руководитель студии.
Кроме того, Юлия Павлова поделилась с редакцией фото, ради которого дети так долго пытались встать ровно.