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«Рабочий момент»: тагильская хореограф рассказала о победившем на конкурсе фото

11 февраля 2021, 15:43
Фото: руководитель хореографической студии "Харизма" Юлия Павлова и группа "Счастье", 2018 год
Снимок юных балерин из Нижнего Тагила стал победителем Всероссийского фотоконкурса «Зеркало искусств».

Тагильский фотограф Наталья Мирошина засняла, как юные балерины занимаются в студии хореографии «Харизма». Руководитель студии Юлия Павлова, которая на черно-белом фото под названием «Строгость» занимается с девочками, рассказала редакции TagilCity.ru об истории этого снимка.

Она пояснила, что фотография была сделана в 2018 году. Автор снимка Наталья Мирошина — подруга хореографа. Девочкам, которые занимались, было по четыре-пять лет. Юлия пригласила Наталью для фотосессии в студии, чтобы сделать красивые и позитивные фото.

Фото: Работа Натальи Мирошиной «Строгость. Руководитель балетной студии «Харизма» Юлия Павлова. Нижний Тагил» Фото: аккаунт в Instagram Русского концертного агентства.

Это был рабочий момент, не постановочное фото. Я попросила девочек втянуть животы. Кто-то из них втянул, а кто-то нет, и камера зафиксировала это мгновение,пояснила Юлия.

Фотоконкурс «Зеркало искусств» является частью Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета. В жюри конкурса была писательница, литературовед и литературный критик Майя Кучерская.

Весь ужас занятий балетом здесь очевиден. Девочки на пределе младенческих сил. И тетка-наставница, отставная балерина, отвратительно-великолепна,прокомментировала Кучерская снимок.

Юлия Павлова считает этот комментарий «шикарным».

Замечательно, что эта фотография вызывает такие эмоции у людей. Кучерская выразилась очень художественно, мне понравился комментарий,рассказала руководитель студии.

Кроме того, Юлия Павлова поделилась с редакцией фото, ради которого дети так долго пытались встать ровно.

Фото: руководитель хореографической студии "Харизма" Юлия Павлова и группа "Счастье", 2018 год

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Снимок юных балерин из Нижнего Тагила стал победителем Всероссийского фотоконкурса
#Хореография#Балет#Фото#Конкурс#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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