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В Нижнем Тагиле и пригороде будут снесены три аварийных многоквартирных дома

11 февраля 2021, 11:16
Фото: Google.Maps
Один многоквартирный дом в Нижнем Тагиле и два в поселке Чащино были признаны аварийными и подлежащими сносу.

Признано непригодным для проживания строение на улице Носова, 30 в Нижнем Тагиле. Кроме того аварийными и подлежащими сносу определены дома № 16 на Болотной и № 13 на Таежной в поселке Чащино по дороге в Черноисточинск. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Дом Носова, 30 в Нижнем Тагиле
Фото: Яндекс.Карты

После проведения организационно-технический мероприятий и инвентаризации будут опубликованы закупки по сносу многоквартирных домов и уборке мусора после этого.

Дома должны быть демонтированы не позднее 15 июля 2022 года.

Напомним, в ноябре 2020 сообщалось, что администрация Нижнего Тагила закупит 14 квартир для расселения из аварийного жилья. Жилые помещения будут приобретены для переселения горожан из многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Тагильская мэрия закупит 14 квартир для переселения из ветхого жилья
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