В поселках под Екатеринбургом сотни жителей остались без электричества и отопления

В пресс-службе «МРКС Урала» сообщили, что произошло отключения из-за аварии на магистральной линии 10 киловатт. Из-за этого около 700 жителей местных населенных пунктов были отключены от подачи электроэнергии. Кроме того, произошло отключение отопления.