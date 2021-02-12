Тагильчанину грозит до 10 лет лишения свободы за похищение куртки для товарища

Также незадолго до задержания в отдел полиции на улице Островского поступило сообщение о странных нетрезвых посетителях в одном из заведений общепита. Они сделали заказ и просили скидку, при этом один из них демонстративно переложил из одного кармана в другой предмет, напоминающий пистолет. После получения отказа мужчины покинули заведение. В отношении обоих из них составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте.