Закрытие паблика в ВК и сохранение масочного режима. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле, после публикации TagilCity.ru, за травлю детей был заблокирован паблик во «ВКонтакте». В группе состояло более 6,5 тысячи подписчиков, в описании значилось, что она предназначена для юмора. Однако на самом деле администраторы выкладывали фотографии несовершеннолетних детей без их разрешения, унижали их и оскорбляли, побуждали подписчиков к насилию, требовали деньги за удаление постов и выражались нецензурной бранью. Скрытые администраторы группы не удалили пост о мальчике с Вагонки, когда об этом попросила его мама. Тогда женщина написала заявление в полицию. В результате нашли 12-летнюю девочку, которая выложила пост. Однако она не понесла никакого наказания, потому что ей еще нет 14 лет. Тогда мама мальчика обратилась в СМИ. После выхода публикации паблик был заблокирована через два дня.