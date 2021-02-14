tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2021, 12:54

Published 14 февраля 2021, 12:54

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Цветы, валентинки и онлайн-акция: как прошел День влюбленных в Свердловской области?

14 февраля 2021, 12:54
14 февраля в большинстве стран мира отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных. Сегодня близкие люди собираются вместе, признаются друг другу в любви и дарят подарки. А как День святого Валентина празднуют в Свердловской области?

Главная онлайн-акция, которая состоялась в регионе 14 февраля, носит название #ЛюбитьВ.

Влюбленная пара могла сделать фотографию на фоне местных достопримечательностей и разместить ее в личных аккаунтах с необходимыми для каждой территории хештегами.

Многие пользователи начали делиться фотографиями, на которых они позируют около арт-объектов, посвященных своим городам. Стела «Я люблю Город» есть в большинстве населенных пунктов страны и считается одной из главных достопримечательностей.

Не прошел праздник и без акций от уральских волонтеров. В Красноуфимске прошла акция «LOVE магистры». Она заключалась в том, что воспитанники клуба КМЖ «Эверест» поздравили жителей города с Днем Всех Влюбленных и вручили им открытки. Об этом они рассказали на личной странице клуба во «Вконтакте».

В Нижнем Тагиле добровольцы отряда «Доброе сердце» Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа поздравили жителей города и подарили им букеты цветов, сообщается на странице отряда в Instagram.

Также 14 февраля студенты Свердловской области приняли участие в акции #РоссияСтранаЛюбви и подарили цветы людям, к которым испытывают чувство благодарности: ветеранам, пациентам больниц, учителям, родителям и друзьям. Мероприятие поддержали штабы Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Волонтеры подарили окружающим «валентинки» оранжевого цвета, сообщает пресс-служба министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Отмечается, что в детских домах, медицинских и социальных учреждениях были установлены оранжевые ящики для открыток.

Сегодня в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила также состоялась литургия, посвященная предпразднству Сретения Господня, дню памяти мученика Трифона. Ее возглавил нижнетагильский и невьянский епископ преосвященный Алексий.

Предпразднство «перед праздником» — день или несколько дней перед большим или двунадесятым праздником. В это время на богослужениях начинают читать молитвы, посвященные этому событию,отметили в пресс-службе Нижнетагильской епархии.

Напомним, накануне праздника редакция TagilCity.ru разбиралась, где в Нижнем Тагиле искать свою любовь в 2021 году.

#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Праздник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика