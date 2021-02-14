В Кушве кирпичный завод задолжал работникам больше 2,7 миллиона рублей

В результате ООО «Кушвинский кирпичный завод» и его директор были привлечены к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ (Невыплата заработной платы) с назначением штрафов в размере 30 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно, сообщает Е1 со ссылкой на свердловскую прокуратуру.