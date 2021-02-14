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Posted 14 февраля 2021, 13:06

Published 14 февраля 2021, 13:06

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

В Кушве кирпичный завод задолжал работникам больше 2,7 миллиона рублей

14 февраля 2021, 13:06
В Свердловской области «Кушвинский кирпичный завод» задолжал сотрудникам больше 2,7 миллиона рублей заработной платы.

В общей сложности пострадали 53 работника. Они не получили зарплату за ноябрь 2020 года.

В результате ООО «Кушвинский кирпичный завод» и его директор были привлечены к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ (Невыплата заработной платы) с назначением штрафов в размере 30 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно, сообщает Е1 со ссылкой на свердловскую прокуратуру.

В прокуратуре подчеркнули, что на данный момент работодатель полностью погасил задолженность.

Напомним, 2 июля 2020 года 15-летнего подростка затянуло в конвейерную ленту во время прохождения практики на кирпичном заводе в Кушве.

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#Общество#Кушва#Прокуратура#Завод#Зарплата#Долг
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