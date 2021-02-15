Из-за массовых увольнений Среднеуральскую птицефабрику проверит прокуратура

Posted 15 февраля 2021, 13:08
Published 15 февраля 2021, 13:08
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Прокуратура также приняла заявление депутата Госдумы Андрея Альшевских. Он считает, что массовое сокращение сотрудников является незаконным, пишет E1.
Не может быть, что практически 100% работников предприятия в один день решили уволиться. Я думаю, что с ними могли вестись разговоры, переговоры, где-то убеждения. Поэтому я обратился в прокуратуру, чтобы она проверила законность,говорит Андрей Альшевский.
Напомним, на прошлой неделе птицефабрика закрыла линию по производству бройлеров, из-за чего и начались массовые увольнения сотрудников. Генеральный директор Максим Максимов говорит о том, что персоналу были выплачены все необходимые компенсации.
Также он сообщил, что в ближайшее время увольнение сотрудников не планируется.
Сокращение объемов производства у нас происходит с июля 2020 года. При этом нет сокращения персонала — люди уходят по соглашению сторон,утверждает Максим Максимов.