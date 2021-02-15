Неизвестный № 3 избавил Уфу от приезда Аленки

В итоге владелец «Аленушки» принял решение продать памятник и вернуть в бюджет вырученные средства. «Башспирт» выразил намерение участвовать в торгах и установить нашумевший арт-объект на входе в новый офис своего торгового дома. «Аленка» должна была, по задумке «Башспирта», символизировать контрафактную продукцию.