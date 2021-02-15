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Posted 15 февраля 2021,, 15:52

Published 15 февраля 2021,, 15:52

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Неизвестный № 3 избавил Уфу от приезда Аленки

15 февраля 2021, 15:52
В аукционе по продаже знаменитой «Аленушки» из Нововоронежа участвовал «Башспирт». В его планах было сделать арт-объект символом «паленки», но производителю алкогольной продукции это не удалось.

Неизвестный участник под № 3 выиграл ставку, сообщает mkset.ru. Итоговая цена памятника составила 2,6 млн, изначально скульптуру оценивали в 1 млн рублей. Юридическая компания, действующая в интересах «Башспирта», предложила 2,55 млн рублей.

Памятник был создан по заказу бизнесмена Владимира Пилипенко и был неодобрительно встречен жителями. Установка объекта была приурочена к юбилею Нововоронежа. В середине декабря фотографии Аленки стали распространяться по соцсетям, интернет-пользователи стали активно придумывать скульптуре названия.

В итоге владелец «Аленушки» принял решение продать памятник и вернуть в бюджет вырученные средства. «Башспирт» выразил намерение участвовать в торгах и установить нашумевший арт-объект на входе в новый офис своего торгового дома. «Аленка» должна была, по задумке «Башспирта», символизировать контрафактную продукцию.

#Общество
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