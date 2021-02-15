Один человек погиб при обрушении кровли котельной в свердловском поселке

Posted 15 февраля 2021, 14:52
Published 15 февраля 2021, 14:52
Modified 29 ноября, 17:40
Updated 29 ноября, 17:40
Инцидент произошел днем 15 февраля, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Свердловской области.
По предварительной информации, двое мужчин решили незаконно проникнуть на территорию местного предприятия. Там они попытались срезать металлические балки с кровли цеха, после чего обрушились перекрытия. На месте инцидента спасатели нашли тело одного из мужчин.
Под завалом может находиться еще один человек,рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в общей сложности месте работает 59 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.
Теперь сыщики уголовного розыска, по словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, устанавливают полные личные данные мужчин.
Напомним, 10 января при разборе фасада конструктивистского здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге обвалилась стена.