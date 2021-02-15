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Posted 15 февраля 2021, 08:22

Published 15 февраля 2021, 08:22

Modified 29 ноября, 17:27

Updated 29 ноября, 17:27

Свердловский пилот Дамир Юсупов рассказал о вероятности участия на выборах в Госдуму

15 февраля 2021, 08:22
Пилот из Екатеринбурга Дамир Юсупов, посадивший самолет с пассажирами на кукурузном поле, поделился планами на участие в выборах в госдуму.

Дамир Юсупов отметил, что разговоры об его участии ведутся, но о какой-либо конкретике пока говорить рано.

Многие сообщают, что я уйду в политику, но я хочу летать. Да, ведутся переговоры, вопрос решается, но пока еще нет определенности, заявил пилот редакции Znak.

Сомнения Юсупова связаны с тем, что на посту народного избранника он не сможет отправиться в полет. По информации издания, пилота могут выдвинуть от Свердловской области среди трех кандидатов от «Единой России», если удастся выиграть праймериз.

Напомним, самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку на кукурузном поле из-за возгорания. Причиной стало попадание птиц в оба двигателя лайнера. На борту находились 233 пассажира, ни один из них не пострадал. По Указу президента РФ Владимира Путина командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоены звания Героев России. Пятеро бортпроводников были награждены орденами Мужества.

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