Свердловский пилот Дамир Юсупов рассказал о вероятности участия на выборах в Госдуму

Posted 15 февраля 2021, 08:22
Published 15 февраля 2021, 08:22
Modified 29 ноября, 17:27
Updated 29 ноября, 17:27
Дамир Юсупов отметил, что разговоры об его участии ведутся, но о какой-либо конкретике пока говорить рано.
Многие сообщают, что я уйду в политику, но я хочу летать. Да, ведутся переговоры, вопрос решается, но пока еще нет определенности, заявил пилот редакции Znak.
Сомнения Юсупова связаны с тем, что на посту народного избранника он не сможет отправиться в полет. По информации издания, пилота могут выдвинуть от Свердловской области среди трех кандидатов от «Единой России», если удастся выиграть праймериз.
Напомним, самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку на кукурузном поле из-за возгорания. Причиной стало попадание птиц в оба двигателя лайнера. На борту находились 233 пассажира, ни один из них не пострадал. По Указу президента РФ Владимира Путина командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоены звания Героев России. Пятеро бортпроводников были награждены орденами Мужества.