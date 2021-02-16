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Posted 16 февраля 2021, 07:41

Published 16 февраля 2021, 07:41

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Более 430 тысяч уральских семей получили единовременную выплату в пять тысяч рублей

16 февраля 2021, 07:41
Более 430 тысяч семей Свердловской области получили единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей на детей до семи лет включительно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что 405 тысяч семей получили выплаты в беззаявительном порядке, на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей, сообщает Управление Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе.

Все семьи региона, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС, требуется подать заявление на выплату.

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года и родители не обращались ни за одной из выплат в течение года, то заявление семья должна подать самостоятельно. Это можно сделать с 18 декабря 2020 года.

#Экономика#Свердловская область#Выплаты#Пособия
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