Более 430 тысяч уральских семей получили единовременную выплату в пять тысяч рублей

Posted 16 февраля 2021, 07:41
Published 16 февраля 2021, 07:41
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
Отмечается, что 405 тысяч семей получили выплаты в беззаявительном порядке, на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей, сообщает Управление Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе.
Все семьи региона, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС, требуется подать заявление на выплату.
Если ребенок родился после 1 июля 2020 года и родители не обращались ни за одной из выплат в течение года, то заявление семья должна подать самостоятельно. Это можно сделать с 18 декабря 2020 года.