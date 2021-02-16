«Будет однозначно»: Дмитрий Песков о параде Победы в 2021 году

Posted 16 февраля 2021, 10:57
Published 16 февраля 2021, 10:57
Modified 29 ноября, 17:34
Updated 29 ноября, 17:34
Пресс-секретарь затруднился назвать точную дату проведения.
Даже в прошлом году был парад. В этом году будет однозначно. Пока неизвестно произойдет это 9 мая или будет выбрана другая дата, передает ТАСС слова Дмитрия Пескова.
Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 парад с 9 мая был перенесен на 12 сентября. По улицам городе проехали десятки единиц техники, в том числе танки «Армата» и Т-34.