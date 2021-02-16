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Posted 16 февраля 2021, 10:57

Published 16 февраля 2021, 10:57

Modified 29 ноября, 17:34

Updated 29 ноября, 17:34

«Будет однозначно»: Дмитрий Песков о параде Победы в 2021 году

16 февраля 2021, 10:57
Парад победы точно состоится в 2021 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь затруднился назвать точную дату проведения.

Даже в прошлом году был парад. В этом году будет однозначно. Пока неизвестно произойдет это 9 мая или будет выбрана другая дата, передает ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 парад с 9 мая был перенесен на 12 сентября. По улицам городе проехали десятки единиц техники, в том числе танки «Армата» и Т-34.

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#Общество#Россия#Парад#Дмитрий Песков#ВОв#Парад победы#9 Мая
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