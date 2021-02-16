После травли детей в соцсетях тагильские школьники поставлены на особый контроль

Напомним, в редакцию TagilCity.ru обратилась тагильчанка. Она рассказала о том, что ее сына травят в в группе во «ВКонтакте», в которой около 6,5 тысячи подписчиков. 23 января в паблике появился пост о ее сыне с оскорблениями и призывами пинать его. Так как администраторы были скрыты, женщина написала заявление в полицию, с просьбой найти того, кто выложил фотографию. В итоге нашли 12 летнюю девочку, однако в возбуждении дела отказали.