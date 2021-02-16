tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля 2021, 12:04

Published 16 февраля 2021, 12:04

Modified 29 ноября, 17:36

Updated 29 ноября, 17:36

Спонсоры террористов собирали деньги под видом благотворительности в Татарстане

16 февраля 2021, 12:04
В Татарстане и Крыму задержана группа лиц, которая финансировала международную террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ)*, запрещённую на территории России. Сбор денег проходил через социальные сети.

Задержанные собирали деньги под видом благотворительной помощи, после чего направляли все финансы террористам. Сбор необходимой суммы проходил с 2015 года по 2019 год через социальные сети, пишет inkazan.ru.

Во время обыска сотрудники ФСБ обнаружили у задержанных устройства связи, магнитные носители информации и компьютеры. Вся техника была изъята для дальнейшего расследования.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Сотрудники ФСБ сообщили, что розыскные мероприятия продолжатся по всей стране.

Напомним, в октябре 2020 года суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении террористу из Москвы. Мужчина был осуждён за серию взрывов в столице.

*организация запрещена на территории России

Материалы по теме
Коммунальные услуги в России подорожают из-за террористовВ Екатеринбурге вынесли приговор курганскому вербовщику к террористам
#Происшествия#ФСБ#Татарстан#Благотворительность#Мошенники#Террористы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика