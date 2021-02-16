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Posted 16 февраля 2021, 14:16

Published 16 февраля 2021, 14:16

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Верховный суд не разрешил арестовать у жителя Екатеринбурга унитаз и двери

16 февраля 2021, 14:16
Верховный суд наложил запрет на арест межкомнатных дверей, газовых плит и унитазов у должников. Прецедентом являлась кассационная жалоба жителя Екатеринбурга, который подал иск из-за ареста вышеперечисленного имущества.

Верховный суд постановил, что опись газовых плит, межкомнатных дверей, унитазов и прочих вещей является незаконной. Дело в том, что данные предметы не относятся к роскоши, пишет Znak.

Выяснилось, что житель Екатеринбурга подал иск в суд из-за ареста имущества, которое ему не принадлежит. Мужчина на тот момент проживал в съемном жилье, однако, это не остановило судебного пристава.

В действиях судебного пристава было выявлено нарушение требования статьи 446 Гражданского процессуального кодекса России, так как арестованные вещи являлись предметами обихода.

Напомним, в апреле 2020 года у жителя Каменска-Уральского судебные приставы наложили арест на автомобиль из-за 35 неоплаченных штрафов ПДД. Сумма задолженности составила около 19 тысяч рублей.

#Общество#Арест#Имущество#Верховный суд#Екатеринбург
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