Из аварийного жилья в новые квартиры планируется переселить 133 тагильских семьи

Posted 17 февраля 2021, 15:45
Published 17 февраля 2021, 15:45
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Отмечается, что 25 семей получат квартиры в новостройке на улице Новострой, 21. Контракт на приобретение 6 однокомнатных и 19 двухкомнатных квартир путем инвестирования в строительство дома был заключен муниципалитетов в 2020 году.
На сегодняшний день осуществлено 90% кирпичной кладки, половина межэтажных перекрытий и 70% перегородок первого этажа нового дома. Намечено, что объект будет сдан 1 ноября 2021 года, но планируется, что в квартиры жители заселяться раньше.
Также до конца текущего года еще 108 семей получат жилые помещения или выкупную стоимость за квартиры. Данные мероприятия запланированы в рамках III этапа региональной программы.
Напомним, 12 февраля стало известно, что пенсионерка, проживающая на улице Высокогорская, 60 в Нижнем Тагиле, отказывается от получения выплаты в 300 тысяч рублей за переселение из аварийного жилья.