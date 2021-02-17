Из аварийного жилья в новые квартиры планируется переселить 133 тагильских семьи

На сегодняшний день осуществлено 90% кирпичной кладки, половина межэтажных перекрытий и 70% перегородок первого этажа нового дома. Намечено, что объект будет сдан 1 ноября 2021 года, но планируется, что в квартиры жители заселяться раньше.