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Posted 17 февраля 2021, 15:45

Published 17 февраля 2021, 15:45

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Из аварийного жилья в новые квартиры планируется переселить 133 тагильских семьи

17 февраля 2021, 15:45
В текущем году 133 семьи из Нижнего Тагила переедут из аварийного жилья в новые квартиры. Тагильчане приняли участие в региональной адресной программе «Переселение граждан на территории Свердловской области из жилищного фонда в 2019–2025 годах», сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что 25 семей получат квартиры в новостройке на улице Новострой, 21. Контракт на приобретение 6 однокомнатных и 19 двухкомнатных квартир путем инвестирования в строительство дома был заключен муниципалитетов в 2020 году.

На сегодняшний день осуществлено 90% кирпичной кладки, половина межэтажных перекрытий и 70% перегородок первого этажа нового дома. Намечено, что объект будет сдан 1 ноября 2021 года, но планируется, что в квартиры жители заселяться раньше.

Также до конца текущего года еще 108 семей получат жилые помещения или выкупную стоимость за квартиры. Данные мероприятия запланированы в рамках III этапа региональной программы.

Напомним, 12 февраля стало известно, что пенсионерка, проживающая на улице Высокогорская, 60 в Нижнем Тагиле, отказывается от получения выплаты в 300 тысяч рублей за переселение из аварийного жилья.

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#Общество#Нижний Тагил#Переселение#Администрация Нижнего Тагила#Новые квартиры
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