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Posted 17 февраля 2021, 14:18

Published 17 февраля 2021, 14:18

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

В Нижнем Тагиле увеличат финансирование ремонта трамвайного оборудования

17 февраля 2021, 14:18
Администрация Нижнего Тагила планирует увеличить финансирование ремонта трамвайного оборудования, который ожидается уже в 2021 году. Данное мероприятие направлено на повышение качества транспортного обслуживания жителей и гостей города.

МУП «Тагильский трамвай» планирует заменить контактные сети, трамвайные пути, отремонтировать депо и произвести закупку специального оборудования, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В 2020 году на ремонт трамвайного оборудования в Нижнем Тагиле было выделено 23,7 миллиона рублей, но в 2021 году данная сумма может увеличиться. Руководство «Тагильского трамвая» планирует произвести укладку новых рельсов на улицах Береговая-Ударная и Садовая, а также на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов. Всего планируется заменить около пяти км контактной сети.

Есть перспективные наработки, а есть и то, что нельзя откладывать на потом. Например, на перекрестке проспектов Мира и Ленина стрелочные переводы без замены отработали с 1995 года. Пришло время обновить здесь оборудование. Или, ввод в строй новых секционных изоляторов на линиях позволит нам проводить оперативные переключения подстанций, что в итоге повысит надежность работы оборудования на маршрутах,рассказал директор предприятия Игорь Темнов.

Большой объём работ ожидается на Ленинградском проспекте. Также работы будут проводиться в центре Нижнего Тагила и в трамвайных депо города.

Эта зима показала, что есть ряд вопросов, решение которых в этом году, позволит нам не допустить определенных проблем на электротранспорте в будущем. Имеющиеся средства должны идти не только на эксплуатационное содержание, но и на перспективу,пояснил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству строительству Егор Копысов.

Напомним, 10 февраля в Нижнем Тагиле произошёл обрыв контактной сети трамваев, из-за чего движение транспорта было остановлено.

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#Экономика#Нижний Тагил#Ремонт#Трамваи#Оборудование
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