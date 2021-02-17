В Нижнем Тагиле увеличат финансирование ремонта трамвайного оборудования

Есть перспективные наработки, а есть и то, что нельзя откладывать на потом. Например, на перекрестке проспектов Мира и Ленина стрелочные переводы без замены отработали с 1995 года. Пришло время обновить здесь оборудование. Или, ввод в строй новых секционных изоляторов на линиях позволит нам проводить оперативные переключения подстанций, что в итоге повысит надежность работы оборудования на маршрутах,рассказал директор предприятия Игорь Темнов.