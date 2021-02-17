В Перми прошла тренировка доя пожилых людей по северной ходьбе

«В дни всеобщей самоизоляции тренеры и руководители кружков проводили занятия в дистанционном формате. Благодаря этому много людей старшего возраста смогли быстро освоить планшеты и смартфоны. Когда программу запустили в онлайн-формате, количество просмотров только за первые полмесяца превысило 30 тысяч. Пандемия показала, как важно для пожилых заниматься спортом, внимательно относиться к собственному здоровью. Сейчас самоизоляция завершается, вновь начинается очная работа. На данный момент в спортивных секциях у нас состоит более трех сотен человек», - рассказал Александр Бойченко.