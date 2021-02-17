Вооруженный карабином уралец пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

Рядом с сидевшим впереди пассажиром, они заметили оружие без чехла, при этом документов на него не оказалось. Пока автоинспекторы звонили в дежурную часть, 34-летний водитель запрыгнул за руль своего автомобиля и поехал в сторону Туринска. Полицейские устроили погоню, в результате которой они оттеснили иномарку на обочину. Однако оружия в салоне автомобиля не оказалось, его успели скинуть, пишет Е1.