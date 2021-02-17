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Posted 17 февраля 2021, 10:50

Published 17 февраля 2021, 10:50

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Вооруженный карабином уралец пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

17 февраля 2021, 10:50
Житель Туринска, у которого в салоне машины наряд ДПС заметил ружье без чехла, попытался скрыться от автоинспекторов.

Водителя автомобиля Mazdа полицейские остановили для проверки документов на 51-м километре дороги Байкалово — Туринская Слобода.

Рядом с сидевшим впереди пассажиром, они заметили оружие без чехла, при этом документов на него не оказалось. Пока автоинспекторы звонили в дежурную часть, 34-летний водитель запрыгнул за руль своего автомобиля и поехал в сторону Туринска. Полицейские устроили погоню, в результате которой они оттеснили иномарку на обочину. Однако оружия в салоне автомобиля не оказалось, его успели скинуть, пишет Е1.

После прибытия опергруппы и обследования дороги, на обочине нашли охотничий карабин, не состоящий на учете. 40-летний пассажир Mazda рассказал, что нашел его пятнадцать лет назад в лесу.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Водитель иномарки привлечен к административной ответственности, его арестовали на пятнадцать суток.

Напомним, в начале февраля инспектор ГИБДД в селе Чеболтасово Туринского района применил табельное оружие против пассажира Renault Logan. Наряд ДПС остановил пьяного водителя, а его пассажиры стали избивать представителей власти.

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#Происшествия#Свердловская область#Оружие#Погоня#ДПС
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