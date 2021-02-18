Аптечные сети обратились в прокуратуру с жалобой на “Сбер Еаптеку”

Posted 18 февраля 2021,, 16:10
Published 18 февраля 2021,, 16:10
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
“Думаю, что это обращение – острое проявление конкурентной борьбы и неспособность части конкурентов оказывать качественный сервис, необходимый потребителям”, - прокомментировал происходящее Антон Буздалин, основатель и генеральный директор “Сбер Еаптеки”. По его словам, эти обвинения ложные, сообщает сайт vedomosti.ru.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов добавил, что стремительно развивающаяся компания раздражает конкурентов быстрым ростом и привлекает внимание к своей работе.
“Еаптека” вошла в экосистему Сбера в конце прошлого года. Вместе с “Р-Фарм” Сбербанк приобрел пакет акций и принял решение инвестировать в развитие электронной коммерции. За прошлый год компания нарастила оборот на 96%. Теперь он составляет 11 млрд рублей.
Показатели значительно выросли, в первую очередь благодаря вложениям в бренд и приложение. В App Store и Google Play оно заняло третье место среди медицинских приложений.
За год средний чек увеличился на 13%. В декабре 2020 года сервисом воспользовались 9 млн клиентов, а средняя аудитория исчисляется 7 млн человек.
В прошлом году начали функционировать аптеки-хабы, с помощью которых стало возможным доставлять лекарства за час в любую точку Москвы и Подмосковья. “Это также позволит осуществить масштабную экспансию в регионы - в том числе в те, где до сих пор не было доставки лекарств”, - отметил Антон Буздалин.
По словам Буздалина, из-за пандемии в прошлом году закономерно выросло количество заказов, и компания быстро перестроила систему логистики, чтобы обеспечить пользователей товарами. Кроме того, в приложении ввели ограничение на количество позиций в корзине, благодаря чему им не пользовались перекупщики.
Из-за пандемии в законодательстве появились изменения, и стало возможно заказывать безрецептурные лекарства на дом. “Сбер Еаптека” одной из первых организовала систему курьерских доставок, которые активно пользовались спросом.
Буздалин отметил, что сотрудничество со Сбером поможет компании создавать бесшовный покупательский опыт во всех каналах продаж, а также обеспечит качественные услуги во всех регионах присутствия. В планах компании - развитие платформы как сервиса заботы о здоровье.
Минцифры России добавило проект в список социально значимых цифровых ресурсов.