Аптечные сети обратились в прокуратуру с жалобой на “Сбер Еаптеку”

В прошлом году начали функционировать аптеки-хабы, с помощью которых стало возможным доставлять лекарства за час в любую точку Москвы и Подмосковья. “Это также позволит осуществить масштабную экспансию в регионы - в том числе в те, где до сих пор не было доставки лекарств”, - отметил Антон Буздалин.