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Posted 18 февраля 2021, 06:27

Published 18 февраля 2021, 06:27

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Мэрия Екатеринбурга опровергла данные об отставке главы Кировского района Лошакова

18 февраля 2021, 06:27
Отставка главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова официально не подтверждена. Он отстранен от работы на время проведения расследования.

Решение было принято мэром Екаеринбурга Алексеем Орловым, пишет «Областная газета».

Исполняющим обязанности главы района на сайте администрации значится замглавы по вопросам экономики и строительства Сергей Визелко.

Напомним, в ноябре 2020 года глава администрации Кировского района Александр Лошаков был задержан сотрудниками регионального УФСБ по подозрению в коррупции при заключении контрактов на ремонт дорог. В отношении него было возбуждено уголовное дело по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой или в особо крупном размере). Членство в партии «Единая Россия» для Лошакова также было приостановлено.

#Политика#Новости УрФО#Администрация#Увольнение#Опровержение#Екатеринбург
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