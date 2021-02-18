На поезде до моря: в Нижнем Тагиле увеличится количество железнодорожных рейсов

Увеличение рейсов в Свердловской области планирует провести ОАО «РЖД». Из Нижнего Тагила можно будет попасть в Новороссийск.

Тагильчане смогут уехать в Краснодарский край на поезде Приобье — Новороссийск. Летом 2021 году начнут курсировать составы из Екатеринбурга в Анапу и Адлер. Отмечается, что рейсы увеличат в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Об этом стало известно от издания «Тагильский рабочий». Напомним, 16 февраля из Екатеринбурга вылетел первый рейс в Турцию. Теперь данный рейс будет летать дважды в неделю. Материалы по теме В Кольцово возобновляются рейсы в Египет