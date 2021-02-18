На поезде до моря: в Нижнем Тагиле увеличится количество железнодорожных рейсов

Posted 18 февраля 2021, 12:01
Published 18 февраля 2021, 12:01
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Тагильчане смогут уехать в Краснодарский край на поезде Приобье — Новороссийск.
Летом 2021 году начнут курсировать составы из Екатеринбурга в Анапу и Адлер.
Отмечается, что рейсы увеличат в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Об этом стало известно от издания «Тагильский рабочий».
Напомним, 16 февраля из Екатеринбурга вылетел первый рейс в Турцию. Теперь данный рейс будет летать дважды в неделю.