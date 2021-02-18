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Posted 18 февраля 2021, 12:01

Published 18 февраля 2021, 12:01

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

На поезде до моря: в Нижнем Тагиле увеличится количество железнодорожных рейсов

18 февраля 2021, 12:01
Увеличение рейсов в Свердловской области планирует провести ОАО «РЖД». Из Нижнего Тагила можно будет попасть в Новороссийск.

Тагильчане смогут уехать в Краснодарский край на поезде Приобье — Новороссийск.

Летом 2021 году начнут курсировать составы из Екатеринбурга в Анапу и Адлер.

Отмечается, что рейсы увеличат в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Об этом стало известно от издания «Тагильский рабочий».

Напомним, 16 февраля из Екатеринбурга вылетел первый рейс в Турцию. Теперь данный рейс будет летать дважды в неделю.

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