Поручения Куйвашева провалены: ревизоры нашли нарушения у «Горы Белой» в Тагиле

Posted 18 февраля 2021, 08:30
Published 18 февраля 2021, 08:30
Modified 29 ноября, 17:37
Updated 29 ноября, 17:37
Для ревизии кластера «Гора Белая» была направлена комиссия департамента по борьбе с коррупцией. В ходе проверки был установлен ряд нарушений, которые привели к срыву поручений губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о создании передового туристического объекта к 2020 году, пишет E1.
Для модернизации и развития туристического объекта была создана некоммерческая компания по управлению кластером «Управляющая компания ТРК «Гора Белая». Директором был назначен Леонид Гункевич, а совет по наблюдения возглавил Эдуард Россель.
Одним из первых шагов УК стало подписание договора с ИП Омаровым З.К. о субаренде транспортного средства «Тойота Камри» на срок три года. Стоимость ежемесячного использования автомобиля составила более 48 тысяч рублей. Кроме того, индивидуальному предпринимателю выплатили более 1,7 миллиона рублей за износ машины.
В ходе проверки выяснилось, что данный автомобиль взят в аренду у другого индивидуального предпринимателя, Анны Пановой, которая является супругой директора ТРК «Гора Белая» Леонида Гункевича и взяла машину в кредит. Таким образом, комиссия предположила, что глава УК с помощью бюджетных средств пытается закрыть свои личные нужды.
ИП Омаров рассказал изданию, что кредит платит он со своих средств, а оформить заем попросил супругу Гункевича, так как ему не позволяет этого сделать религия.
Также комиссия выявила офис компании в Ельцин Центре, аренда которого оплачивается по привязке к курсу доллара по 75 рублей, хотя иностранная валюта лишь единожды превышала этот показатель в 2020 году.
Руководитель наблюдательного совета, сенатор Эдуард Россель сообщил, что знает о проверке.
Нарушений нет. Развитие «Горы Белой» продвигается успешно и вписывается в рамки выделенных средств, говорит Эдуард Россель.
Кроме того, ревизоры сделали ряд других выводов исходя из результатов проверки:
Проверяющие пришли к выводу о неэффективности решений руководства УК ТРК «Гора Белая», а действия директора не получили оценку Министерства инвестиций и развития.