Поручения Куйвашева провалены: ревизоры нашли нарушения у «Горы Белой» в Тагиле

Одним из первых шагов УК стало подписание договора с ИП Омаровым З.К. о субаренде транспортного средства «Тойота Камри» на срок три года. Стоимость ежемесячного использования автомобиля составила более 48 тысяч рублей. Кроме того, индивидуальному предпринимателю выплатили более 1,7 миллиона рублей за износ машины.