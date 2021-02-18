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Posted 18 февраля 2021, 08:30

Published 18 февраля 2021, 08:30

Modified 29 ноября, 17:37

Updated 29 ноября, 17:37

Поручения Куйвашева провалены: ревизоры нашли нарушения у «Горы Белой» в Тагиле

18 февраля 2021, 08:30
Ряд нарушений был выявлен в кластере «Гора Белая» в Нижнем Тагиле и Свердловской области. Правительственная проверка сделала вывод о провале поручений губернатора.

Для ревизии кластера «Гора Белая» была направлена комиссия департамента по борьбе с коррупцией. В ходе проверки был установлен ряд нарушений, которые привели к срыву поручений губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о создании передового туристического объекта к 2020 году, пишет E1.

Для модернизации и развития туристического объекта была создана некоммерческая компания по управлению кластером «Управляющая компания ТРК «Гора Белая». Директором был назначен Леонид Гункевич, а совет по наблюдения возглавил Эдуард Россель.

Одним из первых шагов УК стало подписание договора с ИП Омаровым З.К. о субаренде транспортного средства «Тойота Камри» на срок три года. Стоимость ежемесячного использования автомобиля составила более 48 тысяч рублей. Кроме того, индивидуальному предпринимателю выплатили более 1,7 миллиона рублей за износ машины.

В ходе проверки выяснилось, что данный автомобиль взят в аренду у другого индивидуального предпринимателя, Анны Пановой, которая является супругой директора ТРК «Гора Белая» Леонида Гункевича и взяла машину в кредит. Таким образом, комиссия предположила, что глава УК с помощью бюджетных средств пытается закрыть свои личные нужды.

ИП Омаров рассказал изданию, что кредит платит он со своих средств, а оформить заем попросил супругу Гункевича, так как ему не позволяет этого сделать религия.

Также комиссия выявила офис компании в Ельцин Центре, аренда которого оплачивается по привязке к курсу доллара по 75 рублей, хотя иностранная валюта лишь единожды превышала этот показатель в 2020 году.

Руководитель наблюдательного совета, сенатор Эдуард Россель сообщил, что знает о проверке.

Нарушений нет. Развитие «Горы Белой» продвигается успешно и вписывается в рамки выделенных средств, говорит Эдуард Россель.

Кроме того, ревизоры сделали ряд других выводов исходя из результатов проверки:

  • Не была готова дорожная карта;
  • Резиденты компании не были оформлены надлежащим образом, поэтому остались без льгот в налогообложении;
  • В течение почти трех лет так и не были назначены лица, отвечающие за взаимодействие с УК ТРК «Гора Белая»;
  • Управленческий состав получает более 50% фонда заработной платы, работу за сотрудников выполняют коммерческие организации;
  • Финансы из бюджета расходуются с нарушениями;
  • В действия руководителя УК усматриваются признаки личной заинтересованности;
  • Не решен вопрос с собственностью земельных участков.

Проверяющие пришли к выводу о неэффективности решений руководства УК ТРК «Гора Белая», а действия директора не получили оценку Министерства инвестиций и развития.

#Происшествия#Нижний Тагил#Проверка#Гора Белая#Нарушения
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