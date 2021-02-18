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Posted 18 февраля 2021, 05:15

Published 18 февраля 2021, 05:15

Modified 29 ноября, 17:40

Updated 29 ноября, 17:40

Уральская певица Клава Кока жестко раскритиковала оскорбившую визажисток Инстасамку

18 февраля 2021, 05:15
Екатеринбургская певица Клава Кока отказалась от совместных проектов с Инстасамкой, оскорбившей визажисток.

Накануне Инстасамка (Дарья Зотеева), обматерила своих визажисток и выкинула в подъезд их вещи. Она выгнала девушек из квартиры и назвала их «нищим обслуживающим персоналом».

Многие фанаты Инстасамки возмутились хамским поведением по отношению к подчиненным. Поклонники стали массово отписываться от Зотеевой, а также писать ей гневные комментарии по поводу произошедшего. Блогерше пришлось отключить комментарии в своем профиле.

Кроме того, голос Зотеевой убрали из мультфильма «100% Волк», который должен выйти в прокат 8 апреля, пишет РИА Новости. Генеральный директор кинопрокатной компании TenLetters Дмитрий Можаев назвал поведение Инстасамки недопустимым.

Екатеринбургская певица Клава Кока обратилась к Зотеевой в Instagram. Она заявила, что отказывается от совместной работы с ней.

Я считаю, что твой поступок низкий. Люди, которых ты оскорбляешь каждый день, в тысячу раз достойнее, чем ты,заявила Кока.

Она добавила, что каждый человек достоин уважения вне зависимости от его социального статуса.

Напомним, 31 декабря уральские певцы Niletto и Клава Кока исполнили свой хит «Краш» на итальянском языке на шоу «Вечерний Ургант».

#Свободное время#Новости УрФО#Критика#Екатеринбург#Клава Кока
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