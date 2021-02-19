Бензин подорожал в Свердловской области с начала года

Posted 19 февраля 2021, 16:03
Published 19 февраля 2021, 16:03
Modified 29 ноября, 17:26
Updated 29 ноября, 17:26
Сбором данных каждую неделю занимается региональное управление ФАС, пишет Znak.
Расчёты ведомства показали, что к середине февраля 2021 года:
В январе 2020 года 50 литров бензина марки 92 обходились автовладельцу в 2 102 рубля, однако, теперь он должен заплатить за такой объём бензина на 47 рублей больше - 2 149 рубля.
Напомним, в 2019 году Свердловская область вошла в топ регионов по высокому росту цен на бензин. С начала года его стоимость в среднем выросла на 3,3%.