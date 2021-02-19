Бензин подорожал в Свердловской области с начала года

Подорожание бензина зафиксировано с начала года в Свердловской области. Также цены растут на газ и дизельное топливо.

Сбором данных каждую неделю занимается региональное управление ФАС, пишет Znak. Расчёты ведомства показали, что к середине февраля 2021 года: бензин марки 92 увеличился в цене на 1,7% и достиг 43,25 рубля за литр;

бензин марки 95 поднялся в стоимости на 1,3% и теперь составляет 46,44 рубля за литр;

дизельное топливо выросло в стоимости на 1,2% и достигло 49,86 рубля за литр;

газ поднялся в цене сразу на 10% и теперь составляет 23,27 рубля. В январе 2020 года 50 литров бензина марки 92 обходились автовладельцу в 2 102 рубля, однако, теперь он должен заплатить за такой объём бензина на 47 рублей больше - 2 149 рубля. Напомним, в 2019 году Свердловская область вошла в топ регионов по высокому росту цен на бензин. С начала года его стоимость в среднем выросла на 3,3%. Материалы по теме Бензин подорожал в Свердловской области с 5 января на 60-70 копеек На сколько подорожает бензин?