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Posted 19 февраля 2021, 16:03

Published 19 февраля 2021, 16:03

Modified 29 ноября, 17:26

Updated 29 ноября, 17:26

Бензин подорожал в Свердловской области с начала года

19 февраля 2021, 16:03
Подорожание бензина зафиксировано с начала года в Свердловской области. Также цены растут на газ и дизельное топливо.

Сбором данных каждую неделю занимается региональное управление ФАС, пишет Znak.

Расчёты ведомства показали, что к середине февраля 2021 года:

  • бензин марки 92 увеличился в цене на 1,7% и достиг 43,25 рубля за литр;
  • бензин марки 95 поднялся в стоимости на 1,3% и теперь составляет 46,44 рубля за литр;
  • дизельное топливо выросло в стоимости на 1,2% и достигло 49,86 рубля за литр;
  • газ поднялся в цене сразу на 10% и теперь составляет 23,27 рубля.

В январе 2020 года 50 литров бензина марки 92 обходились автовладельцу в 2 102 рубля, однако, теперь он должен заплатить за такой объём бензина на 47 рублей больше - 2 149 рубля.

Напомним, в 2019 году Свердловская область вошла в топ регионов по высокому росту цен на бензин. С начала года его стоимость в среднем выросла на 3,3%.

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