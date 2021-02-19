TagilCity.ru едет на замеры воздуха в Челябинск

Posted 19 февраля 2021, 16:54
Published 19 февраля 2021, 16:54
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Челябинск и Нижний Тагил во многом схожи по экологическим проблемам. То же металлургическое производство, частые смоги, неприятный запах в воздухе, от которого многим челябинцам становится плохо. Именно это стало одним из поводом для приглашения TagilCity.ru, рассказала эко-активистка Наталья Шипицина.
Последнее заявление Абрамченко о том, что Челябинск стоит первым в списке городов, где воздух опасен для здоровья жителей, а Нижний Тагил — на втором, еще больше объединило наши города. При этом оба города входят в программу «Чистый воздух»,считает Наталья.
Кроме того, в Челябинске существует государственная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, которая в онлайн режиме показывает уровень выбросов. Однако активисты имеют к данным мониторинга ряд существенных вопросов.
Чаще всего система показывает незначительные превышения по одному-двум веществам. При этом жители Челябинска задыхаются от запаха. У многих начинает болеть голова, увеличивается количество ОРВИ, слезятся глаза. Поэтому мы хотим сделать независимые замеры воздуха, но у нас нет своего газоанализатора, а у Тагила он есть. Вот и решили позвать журналистов в гости,рассказала Наталья.
Напомним, 19 февраля замеры воздуха на ж/д вокзале в Нижнем Тагиле показали превышение выбросов до 85 раз.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.