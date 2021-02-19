TagilCity.ru едет на замеры воздуха в Челябинск

Чаще всего система показывает незначительные превышения по одному-двум веществам. При этом жители Челябинска задыхаются от запаха. У многих начинает болеть голова, увеличивается количество ОРВИ, слезятся глаза. Поэтому мы хотим сделать независимые замеры воздуха, но у нас нет своего газоанализатора, а у Тагила он есть. Вот и решили позвать журналистов в гости,рассказала Наталья.