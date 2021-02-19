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Posted 19 февраля 2021, 16:54

Published 19 февраля 2021, 16:54

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

TagilCity.ru едет на замеры воздуха в Челябинск

19 февраля 2021, 16:54
Эко-активисты из Челябинска пригласили журналиста TagilCity.ru в гости, но не чай попить, а сделать замеры воздуха на наличие веществ-загрязнителей. В это воскресенье, 21 февраля, мы узнаем, чем дышат жители города с самым грязным воздухом по версии вице-премьера Виктории Абрамченко.

Челябинск и Нижний Тагил во многом схожи по экологическим проблемам. То же металлургическое производство, частые смоги, неприятный запах в воздухе, от которого многим челябинцам становится плохо. Именно это стало одним из поводом для приглашения TagilCity.ru, рассказала эко-активистка Наталья Шипицина.

Последнее заявление Абрамченко о том, что Челябинск стоит первым в списке городов, где воздух опасен для здоровья жителей, а Нижний Тагил — на втором, еще больше объединило наши города. При этом оба города входят в программу «Чистый воздух»,считает Наталья.

Кроме того, в Челябинске существует государственная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, которая в онлайн режиме показывает уровень выбросов. Однако активисты имеют к данным мониторинга ряд существенных вопросов.

Чаще всего система показывает незначительные превышения по одному-двум веществам. При этом жители Челябинска задыхаются от запаха. У многих начинает болеть голова, увеличивается количество ОРВИ, слезятся глаза. Поэтому мы хотим сделать независимые замеры воздуха, но у нас нет своего газоанализатора, а у Тагила он есть. Вот и решили позвать журналистов в гости,рассказала Наталья.

Напомним, 19 февраля замеры воздуха на ж/д вокзале в Нижнем Тагиле показали превышение выбросов до 85 раз.

Превышение ПДК загрязнений до 85 раз: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 19 февраля
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Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Воздух#Челябинск#Замеры
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