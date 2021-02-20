Прием заявок на участие в «Ночи музеев» открыт в Екатеринбурге

Posted 20 февраля 2021, 09:00
Published 20 февраля 2021, 09:00
Modified 29 ноября, 17:38
Updated 29 ноября, 17:38
В Екатеринбурге участники мероприятия могут подать заявку до 12 марта, пишет Znak.
В 2021 году мероприятие «Ночь музеев» запланировано на 15 мая. Основная тематика акции будет связана с юбилеем, так как в этом году в Екатеринбурге она станет уже 15-й.
Напомним, в 2020 году мероприятия «Ночи музеев» в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле прошли в онлайн-формате. Причиной послужили коронавирусные ограничения, которые действовали на тот момент.