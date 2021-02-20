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Posted 20 февраля 2021, 09:00

Published 20 февраля 2021, 09:00

Modified 29 ноября, 17:38

Updated 29 ноября, 17:38

Прием заявок на участие в «Ночи музеев» открыт в Екатеринбурге

20 февраля 2021, 09:00
Организаторы «Ночи музеев» открыли приём заявок на мероприятие от участников — музеев, галерей и различных культурных площадок. Заявки можно подавать и в электронной форме.

В Екатеринбурге участники мероприятия могут подать заявку до 12 марта, пишет Znak.

В 2021 году мероприятие «Ночь музеев» запланировано на 15 мая. Основная тематика акции будет связана с юбилеем, так как в этом году в Екатеринбурге она станет уже 15-й.

Напомним, в 2020 году мероприятия «Ночи музеев» в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле прошли в онлайн-формате. Причиной послужили коронавирусные ограничения, которые действовали на тот момент.

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#Общество#Заявки#Ночь музеев#Прием#Екатеринбург
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