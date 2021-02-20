tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля 2021, 06:22

Published 20 февраля 2021, 06:22

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Стали известны подробности ДТП под Екатеринбургом со сгоревшим заживо водителем

20 февраля 2021, 06:22
В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло на 338 км автодороги Пермь — Екатеринбург, в результате которого один из водителей сгорел заживо в своем автомобиле.

Водитель автомашины «Газель» не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение со стоящей на обочине фурой. «Газель» воспламенилась, водитель погиб на месте происшествия, сообщили TagilCity.ru в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Происшествие случилось 20 февраля в 03.38. Водитель «Газели» совершил наезд на припаркованный автомобиль МАН в составе с прицепом «Шмитц», которым управлял водитель 1985 года рождения. После столкновения «Газель» загорелась.

Ее водитель скончался на месте до прибытия скорой помощи. Им оказался житель Чебоксар 2000 года рождения. Его стаж вождения составляет один год. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался три раза.

На место ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы и МЧС. По факту происшествия проводится проверка, по завершению которой будет принято мотивированное решение.

Материалы по теме
Банк требует долги с сына и жены погибшего в ДТП уральца«Свист — удар»: маршрутка попала в ДТП на трамвайных путях в центре Нижнего Тагила
#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#ГИБДД#Смертельное дтп#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика