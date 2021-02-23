Мужчина пострадал при пожаре на улице Фотеевская на ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted 23 февраля 2021, 10:18
Published 23 февраля 2021, 10:18
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Семья жила там с марта 2019 года, коттедж строили четыре года, рассказала редакции TagilCity.ru родственница владельцев сгоревшего дома.
Мой сын при пожаре сильно пострадал, он лежит в больнице на Горошникова,пояснила женщина.
По ее словам, дом не был застрахован, а причиной возгорания стала не электропроводка.
Напомним, пожар в двухэтажном коттедже на ГГМ произошел 22 февраля, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Ранее сообщалось о том, что здание было нежилым, а пострадавших при происшествии нет.