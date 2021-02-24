tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля 2021, 06:42

Published 24 февраля 2021, 06:42

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Гибель выпрыгнувшего из горящего крана машиниста в Нижнем Тагиле проверит СКР

24 февраля 2021, 06:42
По факту гибели машиниста, выпрыгнувшего из загоревшегося крана на НТМК в Нижнем Тагиле, Следственный комитет организовал проверку.

Предварительно установлено, что в конвертерном цехе НТМК произошло возгорание в кабине мостового крана. Находившейся в кабине 33-летний машинист предпринял меры для тушения, однако самостоятельно справиться с огнем мужчине не удалось. Он попытался поднять кабину крана к посадочной площадке, но это не получилось, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

В результате мужчина выпрыгнул из кабины и скончался на месте от полученных травм.

Следователи проводят опрос работников предприятия, в том числе непосредственного очевидца события. Сотрудниками СКР запрошена документация о соблюдении техники безопасности.

Назначена экспертиза для определения точной причины возгорания в кабине и смерти рабочего.

Напомним, трагедия произошла 22 февраля. Загорелась кабина крана, а затем вспыхнула одежда находившегося там рабочего. Мужчина выпрыгнул с высоты 25 метров и скончался на месте. На предприятии была создана комиссия для расследования причин происшествия.

#Происшествия#Нижний Тагил#Смерть#НТМК#Рабочий#Кран
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика