Гибель выпрыгнувшего из горящего крана машиниста в Нижнем Тагиле проверит СКР

Posted 24 февраля 2021, 06:42
Published 24 февраля 2021, 06:42
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Предварительно установлено, что в конвертерном цехе НТМК произошло возгорание в кабине мостового крана. Находившейся в кабине 33-летний машинист предпринял меры для тушения, однако самостоятельно справиться с огнем мужчине не удалось. Он попытался поднять кабину крана к посадочной площадке, но это не получилось, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.
В результате мужчина выпрыгнул из кабины и скончался на месте от полученных травм.
Следователи проводят опрос работников предприятия, в том числе непосредственного очевидца события. Сотрудниками СКР запрошена документация о соблюдении техники безопасности.
Назначена экспертиза для определения точной причины возгорания в кабине и смерти рабочего.
Напомним, трагедия произошла 22 февраля. Загорелась кабина крана, а затем вспыхнула одежда находившегося там рабочего. Мужчина выпрыгнул с высоты 25 метров и скончался на месте. На предприятии была создана комиссия для расследования причин происшествия.