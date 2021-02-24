На сыроварню взял екатеринбуржец у возлюбленной 7,2 миллиона рублей и пропал

37-летняя жительница Екатеринбурга познакомилась с мошенником весной 2019 года. У пары завязался роман. В январе 2020 года молодой человек предложил вместе открыть сыроварню и зарабатывать на этом. Для этого ему потребовались деньги, которые он обещал вернуть. Ради возлюбленного женщина взяла потребительские кредиты в нескольких банках на общую сумму 7,2 миллиона рублей. Но в марте прошлого года мужчина исчез, так и не открыв сыроварню. Его телефон стал недоступен.