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Posted 24 февраля 2021, 15:51

Published 24 февраля 2021, 15:51

Modified 29 ноября, 17:19

Updated 29 ноября, 17:19

Серия картельных сговоров выявлена в Свердловской области

24 февраля 2021, 15:51
Серия картельных сговоров на госзакупках в последние годы была выявлена на территории Свердловской области.

Среди них было выявлено соглашение фармкомпаний, которые принадлежат депутату свердловского заксобрания Александру Серебренникову, пишет URA.RU, ссылаясь на начальника по борьбе с картелями УФАС Ольгу Смирнову.

Ольга Смирнова рассказала, что за последние четыре года выросло количество дел по картелям и прочим антиконкурентным соглашениям.

Картели стали меняться качественно: раньше количество аукционов, охватываемыми сговорами исчислялись единицами, то сейчас — десятки или сотни закупочных процедур,сообщила Смирнова.

Напомним, в декабре 2020 года в Свердловской области ФАС направила материалы проверки в полицию из-за картельного сговора между компаниями Александра Серебренникова.

На Урале ФАС обратится в полицию из-за картельного сговора фармкомпаний депутата
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#Происшествия#Свердловская область#Госзакупки#Мошенничество#Обман
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