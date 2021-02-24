tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля 2021, 05:21

Published 24 февраля 2021, 05:21

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

За полетами МКС смогут наблюдать невооруженным глазом свердловчане в феврале и марте

24 февраля 2021, 05:21
Международная космическая станция будет пролетать на Уралом в конце февраля и в марте. Жители Свердловской области смогут увидеть ее в небе невооруженным глазом.

Наблюдения за МКС нужно проводить рано утром. В некоторые дни станция будет показываться дважды. Например, 25 февраля ее можно будет увидеть в южной части неба с 5.44, а потом с 7.18. Обычно МКС показывается на несколько минут.

С конца февраля начинается утренняя видимость Международной космической станции, сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев «Областной газете».

Ученый составил график видимых полетов МКС на конец февраля и март.

Также о поре видимых пролетов Международной космической станции сообщил в соцсетях космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

Напомню, МКС видно в виде звёздочки, пересекающей небо с юго-запада на юго-восток, написал космонавт.

Напомним, из-за произошедших геомагнитных бурь у жителей Свердловской области есть шанс увидеть полярное сияние на севере региона.

Материалы по теме
Российский космонавт сделал снимок зимних уральских озер с МКСЭкипаж МКС ищет еще одно место утечки воздуха
#Общество#Свердловская область#МКС#Космонавты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика