За полетами МКС смогут наблюдать невооруженным глазом свердловчане в феврале и марте

Posted 24 февраля 2021, 05:21
Published 24 февраля 2021, 05:21
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Наблюдения за МКС нужно проводить рано утром. В некоторые дни станция будет показываться дважды. Например, 25 февраля ее можно будет увидеть в южной части неба с 5.44, а потом с 7.18. Обычно МКС показывается на несколько минут.
С конца февраля начинается утренняя видимость Международной космической станции, сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев «Областной газете».
Ученый составил график видимых полетов МКС на конец февраля и март.
Также о поре видимых пролетов Международной космической станции сообщил в соцсетях космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.
Напомню, МКС видно в виде звёздочки, пересекающей небо с юго-запада на юго-восток, написал космонавт.
Напомним, из-за произошедших геомагнитных бурь у жителей Свердловской области есть шанс увидеть полярное сияние на севере региона.