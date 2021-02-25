«Будем стоять до конца»: в Ереване военные выступили против премьера Никола Пашиняна

Напомним, в сентябре 2020 года властями Армении в стране было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация в связи с событиями в Нагорном Карабахе. Также в Минобороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы Армении обстреляли из минометов и крупнокалиберного оружия населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.