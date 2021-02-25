Партия Пенсионеров призвала ликвидировать пенсионный фонд и отменить ЕГЭ

В Партии пенсионеров заявили о готовности участвовать в парламентских выборах, которые пройдут в сентябре 2021 года. Такое решение было принято по итогам конференции «Партия пенсионеров — стратегия для всех поколений».