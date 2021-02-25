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Posted 25 февраля 2021, 10:14

Published 25 февраля 2021, 10:14

Modified 18 сентября 2022, 11:27

Updated 18 сентября 2022, 11:27

Свердловский губернатор призвал не допускать очередей при вакцинации от COVID-19

25 февраля 2021, 10:14
Сюжет
Коронавирус
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал не допускать очередей при вакцинации от коронавируса. Ограничения должны действовать как в больницах, так и на выездных вакцинациях.

Евгений Куйвашев высказался о том, что нельзя допускать столпотворения, так как это может только увеличить количество заболеваемости, сообщает оперативный штаб региона.

Во всех медучреждениях прививочная кампания должна проводиться чётко и организованно,пояснил губернатор Свердловской области.

Также Куйвашев обратил внимание на необходимость возвращения перепрофилированных коек для оказания плановой медицинской помощи.

Напомним, в Свердловской области на данный момент от коронавируса привились около 3% населения. Вакцина была поставлена 127,5 тысячам свердловчан.

От коронавируса привились 3% жителей Свердловской области
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#Политика#Коронавирус#Свердловская область#Очередь#Губернатор#Евгений Куйвашев#Вакцинация#Вакцина
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