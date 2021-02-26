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Posted 26 февраля 2021, 04:04

Published 26 февраля 2021, 04:04

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

5 миллионов рублей планирует выиграть в «Comedy Баттл» комик из Екатеринбурга

26 февраля 2021, 04:04
За главный приз в пять миллионов рублей поборется екатеринбуржец Даниил Стебнев в «Comedy Баттл».

26 февраля Даниил Стебнев выступит на ТНТ в дуэте «ДаняВаря». Компанию комику составит Варвара Любимец из Новосибирска, пишет E1.

Юморист начал карьеру на сцене с семи лет. Периодически он участвовал в кастингах Comedy, но пройти их так и не смог.

Даниил планирует дойти до финала и выиграть пять миллионов рублей. На эти деньги он собирается закрыть долговые обязательства, направиться не отдых и купить игровую приставку.

Напомним, стендап-комик из Екатеринбурга снялся в юмористической программе на СТС. Ему предложили участвовать Александр Незлобин и Сергей Светлаков. Участие в данных съёмках были оплачены. Комик из Екатеринбурга представил три монолога, однако, сумму называть отказался.

Стендап-комик из Екатеринбурга снялся в юмористической программе на СТС
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#Свободное время#Новости УрФО#Участники#Шоу#ТНТ#Екатеринбург
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