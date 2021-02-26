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Posted 26 февраля 2021, 17:42

Published 26 февраля 2021, 17:42

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Евгений Куйвашев отказался переводить тагильских школьников на пятидневку

26 февраля 2021, 17:42
Родители учащихся школы № 75/42 попросили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева отменить учебу по субботам, но получили отказ.

По словам родителей, ежедневно у детей бывает по семь-восемь уроков, также теперь они должны учиться в один из выходных дней.

Пожалуйста, прошу, примите меры. Дайте детям отдохнуть,попросили родители.

Евгений Куйвашев ответил, что до лета школьники будут продолжать учиться шесть дней в неделю, но тагильчане могут попробовать инициировать переход на пятидневную неделю в следующем учебном году.

Конечно, учеба — большой труд, а этот учебный год вообще был непростым из-за пандемии,написал губернатор на своей личной странице в Instagram.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев вновь отложил отмену масочного режима в Свердловской области. Он предложил вернуться к этому вопросу после проведения прививочной кампании.

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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Школа#Евгений Куйвашев#Учеба
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