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Posted 26 февраля 2021, 13:19

Published 26 февраля 2021, 13:19

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Пловцы из Нижнего Тагила успешно выступили на чемпионате УрФО в Челябинске

26 февраля 2021, 13:19
Четыре пловца из Нижнего Тагила смогли успешно выступить на чемпионате УрФО, который завершился в Челябинске.

Участие в чемпионате приняли представители клуба «Спутник», сообщает «Тагильский рабочий».

Максим Колясов смог завоевать четыре «золота» в плавании вольным стилем на дистанциях: 200, 400, 800 и 1500 метров.

Дарья Устинова победила в плавании на спине на дистанциях: 50, 100 и 200 метров.

Валерия Саламатина стала лучшей в плавании вольным стилем на дистанциях: 100, 200 и 400 метров.

Дарья Муллакаева забрала три «серебра» в личных видах.

Напомним, боксёр из Нижнего Тагила стал чемпионом Свердловской области в весовой категории до 69 кг.

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#Спорт#Нижний Тагил#Челябинск#Плавание
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