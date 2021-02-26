Уралец чуть не лишился машины из-за 24 штрафов

Posted 26 февраля 2021, 17:59
Published 26 февраля 2021, 17:59
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Житель Каменск-Уральского игнорировал оплату штрафов ГИБДД. По данным Федеральной службы судебных приставов, должник был оштрафован за превышение скорости, нарушение остановки перед стоп-линией и т.д.
В пресс-службе УФССП по Свердловской области сообщают, что в результате 24 нарушений сумма задолженности составила 13 800 руб. К мужчине были применены меры принудительного исполнения - ограничение права собственности на авто марки Лада.
Также было вынесено предупреждение о продаже транспортного средства в счет погашения долгов.
Мужчина решил не рисковать имуществом и погасил все штрафы в полном объеме. Дополнительно должнику пришлось заплатить исполнительский сбор в размере 9 000 рублей.
Ранее сообщалось еще об одном должнике в Каменск-Уральском. Где долг автолюбителя состоял из 13 штрафов на сумму около 12 500 рублей.