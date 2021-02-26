В двух селах Горноуральского ГО появились модульные ФАПы

В Горноуральском ГО открылись модульные ФАПы. В Свердловской области продолжает развиваться первично медико-санитарная помощь для жителей села и отдаленных территорий. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2021 году будут открыты 13 модульных ФАПов и одна модульная общая врачебная практика.