В двух селах Горноуральского ГО появились модульные ФАПы

Posted 26 февраля 2021, 08:13
Published 26 февраля 2021, 08:13
Modified 29 ноября, 17:28
Updated 29 ноября, 17:28
В Горноуральском ГО открылись модульные ФАПы. В Свердловской области продолжает развиваться первично медико-санитарная помощь для жителей села и отдаленных территорий. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2021 году будут открыты 13 модульных ФАПов и одна модульная общая врачебная практика.
В сёлах Бызово и Мурзинка было открыто два новых ФАПа. В них находятся места ожидания для пациентов, процедурные кабинеты, кабинет смотрового и фельдшера.
Фельдшеры Надежда Гумирова, имеющая стаж работы 35 станет сотрудником ФАП в селе Мурзинка. Специалист Диана Паньшина в селе Бызово.
Региональная программа «Общественное здоровье уральцев» появилась в конце прошлого года. Она направлена на развитие медицинской помощи всем жителям региона.
Напомним, жители уральского села Липино и деревни Луговая, которые жаловались на то, что единственная медицинская помощь оказывается им в УАЗе, смогли добиться приезда ФАП.